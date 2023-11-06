نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا : تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بلطجة

وصف الدكتور علي عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا تصريحات وزير التراث الاسرائيلي بان ضرب غزة بالقنبلة النووية المطروحة لدى اسرائيل، بالبلطجة.

وقال عبدالنبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع عبر قناة etc أن استخدام النووي له حدود والدول العظمى مثل روسيا والولايات المتحدة على علم بذلك أما دولة مثل اسرائيل ورئيس وزرائها نتنياهو فهي لا تتحمل المسؤولية.

وأفاد أن القنبلة التكتيكية تبدأ قدرتها من ٣٠٠ طن متفجرات وهي أصغر من قنبلة هيروشيما ومن المتوقع أن تقتل ٣٨٠٠ بمجرد سقوطها بالإضافة إلى أضرار أخرى مثل صهر أي شيء على سطح الأرض والاشعاع الذي سيؤثر لأجيال.