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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الزمالك بشأن عقوبة الزناري وصبحي.. تفاصيل يكشفها أحمد حسن

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار إدارة الزمالك بشأن عقوبة الزناري وصبحي.

و كتب أحمد حسن عبر فيسبوك: إدارة الزمالك ترفض اعتذار الزناري وصبحي والتمسك بتطبيق العقوبة.

وكشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تفاصيل التحقيق مع مصطفى الزناري، ومحمد صبحي، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي على حسابه بموقع "فيسبوك"، “التحقيق مع مصطفى الزناري ومحمد صبحي اليوم زاد عن 5 ساعات في الزمالك.. وتم تقديم مذكرة بأقوالهما إلى مجلس الإدارة لاتخاذ اللازم”.

وألغى أحمد فتوح، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، متابعة نادي الزمالك عبر منصة التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بعد خروجه من معسكر لقاء زد بصحبة الثنائي مصطفى الزناري ومحمد صبحي.

وجاء رد شيكابالا، قائد الزمالك، على تصرف أحمد فتوح، بالغاء متابعة اللاعب عبر انستجرام.

واتخذ نادي الزمالك بالأمس قرارات صارمة تجاه اللاعب، لحسم ملف أحمد فتوح بشكل نهائي، إذ أنه تم إعلان عرض كلا من أحمد فتوح، ومصطفى الزناري، ومحمد صبحي للبيع، مع العمل على التحقيق معهم وفقا للوائح الفيفا، في قرارات نارية أصدرها مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس الأحد بقيادة حسين لبيب.

 

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