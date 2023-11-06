الصحة العالمية: الشعب المصري عظيم ويحاول دائما إيصال المساعدات لغزة

قال متحدث الصحة العالمية، كريستيان ليند ماير، إن منظومة الصحة العالمية تبذل جهودًا ضخمة من أجل إيجاد ملجأ آمن للشعب في غزة، إذ أن الوضع صعبًا للغاية، لافتا إلى أهمية إدخال المساعدات في الوقت الراهن لدقة الوضع وخطورته قائلاً : " لدينا معدات من المفترض أن تدخل غزة، ولم نستطع الوصول إلى شمال غزة إلا مرتين والمهم هو إدخال المساعدات إلى غزة، خاصة أن الطرق مدمرة، وهناك مواجهات مستمرة ونحتاج لمعونات طبية عاجلة للقطاع".

متحدث الصحة العالمية يتحدث عن غزة

وأضاف "ماير"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، أن الشعب المصري كان عظيما ويحاولون دائما إيصال المساعدات لغزة، حيث تأتي من العريش المساعدات مع توفير كافة سبل الدعم واللوجستيات حتى تصل المساعدات لقطاع غزة، "المصريين رائعين والهلال الاحمر المصري رائع".

وتابع متحدث الصحة العالمية، أن الجميع في حالة تكاتف، وهناك رغبة لإدخال المساعدات لغزة، سواء من الشعب المصري أو من المجتمع الدولي، وبمجرد دخول المساعدات يستلمها الهلال الأحمر الفلسطني، وهو أمر في غاية الصعوبة، في ضوء تدمير الطرقات وعدم وجود أي ممر آمن لتوصيل المساعدات.

وحذر: "الوضع كارثي في غزة، ونحذر من تفاقم الأوضاع، ونضغط في الأمم المتحدة لإدخال المساعدات لغزة".