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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوزراء: تحرير 4 آلاف محضر ضد المخالفين بمبادرة خفض أسعار السلع

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تحقيق مبادرة خفض أسعار السلع لأهدافها بنسبة 100%؛ أمر شديد الصعوبة، نظرا لأن العمل تم من خلال آلية السوق، ومحاولة الوصول إلى مستوى مناسب من الأسعار، وتُثَبَّت، من خلال آليات السوق، وليست من خلال إجراءات التسعير الجبري أو إجراءات استثنائية.

وأضاف "الخشن"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الهدف هو أن تعم المبادرة كل أنحاء الجمهورية، ولكن العمل يبدأ من خلال السلاسل الكبرى والمنتجين والموردين الكبار، وخلق مناخ تنافسي بحيث يكون هناك مكان فيه الأسعار مخفضة يستطيع المواطن الذهاب إليه.

ولفت إلى أن هناك جانبا رقابيا في هذا الأمر، من خلال إطلاق حملات رقابية من مختلف الجهات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحُرِّر عدد من المحاضر بلغت أكثر من 4 آلاف محضر ضد المخالفين.

وأوضح أن حصر المخالفين كلهم صعب، ولذلك نهيب من المواطنين أن يبلغوا في حالة عدم الإعلان عن الأسعار؛ لأن الأسعار إما أن تكون مكتوبة على العبوات أو الأرفف أو الفواتير.

الإعلامية قصواء الخلالي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار سامح الخشن المساء مع قصواء توك شو

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