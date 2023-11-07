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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل روحي فيك الحلقة 2.. زواج عائشة بن أحمد ومحمد الكيلاني عرفيا

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الثانية من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

حيث بدأت بمشهد فلاش باك ل "مالك - مؤمن نور" بدفن شخص ما في العزبة ثم يرفع لوحة لسيدة من القصر قبل ان يستوقفه شئ ما.

ثم تمحورت أحداث الحلقة الثانية من حكاية «روحى فيك» حول الكابوس التي شهدته «سحر- عائشة بن أحمد»، حيث أنها تفاجئت بإحدى السيدات وهي تحاول خنقها، ثم استيقظت من النوم.

ثم ظهرت «سحر- عائشة بن أحمد» في مشهد رومانسي، وهي برفقة زوجها «خالد- محمد الكيلاني» وهو يرسم إحدى اللوحات، ويقنعها بالعودة إلى ممارسة هواية الرسم التى كانت تفضلها أيام دراستها فى الجامعة.

وعلى الجانب الآخر، جاء ضمن أحداث الحلقة الثانية من حكاية «روحي فيك»، حديث «رقيه- ألفت إمام ونجلها حازم - فراس سعيد»، عن زوجته "ياسمين- سمر مرسي" التى تركت المنزل بعد خناقتها معه.

ثم كشفت «سحر- عائشة بن أحمد» لصديقتها «ندى- هلا السعيد»، عن زواجها من «خالد- محمد الكيلاني» عرفيا، وذلك بعد إنفصالها عن «ثابت- نور محمود» بعدة أشهر.

وبعد ذلك تعرضت «سحر- عائشة بن أحمد» أثناء عملها بالديكور والتشطيبات مع أحد العملاء لوعكة صحية بسبب تليفونها مع "مالك- مؤمن نور"، والتي شاهدت بعد ما قفلت معه نفس السيدة التي شاهدتها في الكابوس، وبعد ذلك توجهت "سحر- عائشة بن أحمد" إلى المنزل وهي مريضة ليتجه لها طليقها «ثابت- نور محمود» حتى يكشف عليها واعطائها من نفس الدواء الذى حوله سرا خفيا باعطاءه إلى الكثير من المرضى كما حدث مع «ياسمين- سمر مرسي» ولكنها تعاركت معه أمام أهلها وصديقتها.

وانتهت الحلقة على خناقة "سحر- عائشة بن أحمد" مع والدتها "رقية- ألفت إمام"، بسبب أكل بنتها للمانجا وهي مصابة بحساسية منها، وقامت «سحر- عائشة بن أحمد» بطرد والدتها فى النهاية بعد حديثهم معاً لتثير الكثير من الترقب مع سرد الأحداث فى الحلقات المقبلة.

وتعرض حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

روحي فيك

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