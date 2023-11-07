عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الفنزويلي: يجب تطبيق القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي

صدى البلد

قال إيفان خيل بينتو وزير الخارجية الفنزويلي، إنّ هناك طريقة واحدة فقط لما يحدث في غزة وحل القضية الفلسطينية، وهي تطبيق القانون الدولي، حيث اتخذت الأمم المتحدة تدابير وإجراءات من خلال الجمعية العامة أو مجلس الأمن تحدد بوضوح الطريق الذي ينبغي اتباعه لحل المشكلة الفلسطينية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي القاضي عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الصراع دام أمده لأكثر من 60 عاما، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني تحت الهجوم الإسرائيلي وضغط التفجيرات وضغوط المجتمع الدولي.

وتابع وزير الخارجية الفنزويلي: "الأمر أصبح لا يحتمل ويجب أن يتوقف ذلك فورا، وهذا من خلال تطبيق القوانين، وبعد ذلك، يجب علينا أن نحدد المسؤولين عن هذه الجرائم، فهذه جرائم حرب وضد الإنسانية، ويجب أن تتدخل المحكمة الجنائية الدولية لتحديد الجرائم وتنفيذ الاعتقال الفوري ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف الصراع على الفور".

https://www.youtube.com/live/2Dk99HzQlZA?si=d7ZGyFpA6Jc0PGUD

الهجوم الإسرائيلي الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني الجنائية الدولية الجمعية العامة القضية الفلسطينية القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

صفقة من العيار الثقيل.. خبر سار لجماهير النادي الأهلي

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

أسعار سجائر كليوباترا وبوكس.. مفاجأة بعد تصديق الرئيس على تعديلات قانون الضريبة

تحذير عاجل من ظاهرة جوية.. بيان مهم لهيئة الأرصاد عن طقس اليوم

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

قوات الاحتلال تستهدف موقعا داخل مخيم طولكرم بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة

بعد المذيعة المصرية.. عضة كلب تحظر وجود سلالة كاملة في بريطانيا

أحد أبطال نصر أكتوبر: حصلنا على مدافع 130 مللي بمدى أكبر من الإسرائيلية بعد حرب 1967

وزير الخارجية الفنزويلي: يجب تطبيق القانون الدولي لحل القضية الفلسطينية ووقف الهجوم الإسرائيلي

استشهاد شاب فلسطيني وإصابة 2 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم الثلاثاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يكرهها الرجال.. 10 صفات تدمر الأنوثة

بعد صلاته معهم.. متطرف بريطاني يشعل النيران في المصلين داخل مسجد

أنجبتها بعد 9 أعوام صبر..فيديو مؤثر لأم فلسطينية مع طفلتها

احترس ..المواد الكيميائية والكمبيوتر يسببان مشكلة صحية خطيرة

فيديو

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ