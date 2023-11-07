بسبب قانون العفو الكاتالوني.. اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بمقر الحزب الاشتراكي الإسباني

اشتبكت الشرطة الإسبانية، بالهراوات، مع مجموعة من الأشخاص الذين يحتجون، بعضهم يستخدمون مشاعل النار، خارج مقر الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد، ضد قانون العفو المقترح المتعلق بمحرك الاستقلال في كاتالونيا.

أدت الاشتباكات إلى مشاهد فوضوية للأشخاص الذين يركضون وسط حاويات الدخان والقمامة التي تم إلقاؤها في الشوارع.

وحضر حوالي 4000 شخص الاحتجاج- بمن فيهم زعيم حزب فوكس في إسبانيا، سانتياغو أبياسكال- وتم اعتقال شخص واحد على الأقل، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، استخدم بعض المتظاهرين الغاز المسيل للدموع.

واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الدخان لتفريق الحشد بينما قام البعض بدفع الأسوار المحمولة التي تحمي المقر الاشتراكي وألقوا الزجاجات على الشرطة، بحسب صحيفة الباييس.

ولم تستجب الشرطة الإسبانية ووفد الحكومة المركزية في مدريد لطلبات التعليق.

واقترح قانون العفو رئيس الوزراء الاشتراكي بالإنابة بيدرو سانشيز، الذي يحاول تشكيل حكومة بعد أن لم تسفر انتخابات يوليو عن فائز صريح، مقابل دعم حزبين انفصاليين كتالونيين لسانشيز لولاية جديدة. وسيكون المستفيد الأكثر شهرة هو كارليس بودجمون الذي قاد محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة عام 2017.

وبحسب ما ورد يقترب الاشتراكيون من مفاوضاتهم مع حزب بويغديمونت، جانتس، في حين تعرض القانون المقترح لانتقادات شديدة من قبل الأحزاب المحافظة والقضاة الذين يتهمون سانشيز بتعريض سيادة القانون للخطر.

وردد بعض المتظاهرين الملتفين بالأعلام الإسبانية 'سانشيز إلى السجن' و'بوغديمونت إلى السجن' وحمل آخرون لافتة كتب عليها 'الإسبان لهم الحق والواجب في حماية إسبانيا'.