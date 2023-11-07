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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أصحاب الرؤوس البيضاء.. كتاب جديد لـ هيثم الهواري

صدى البلد

صدر حديثًا عن دار حابي، كتاب هيثم الهواري الأحدث "أصحاب الرؤوس البيضاء"، والذي يروي فيه قصصا وعادات عن أهل الصعيد وتقاليدهم العظيمة التي تتوارثها الأجيال.

وحرص الكاتب في كتابه على تناول بعض عادات وتقاليد أهل الصعيد، بتناول بعض الأمور التي كانت تسيطر عليهم قبل دخول العالم الافتراضي، مؤكدًا في سطور الكتاب أهمية الحفاظ عليها قبل أن تندثر وتختفي.

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يقول الكاتب- كما جاء على غلاف كتابه الجديد- إن أصحاب الرؤوس البيضاء هم أصل مصر، وينتشرون من محافظة الجيزة شمالًا حتى محافظة أسوان جنوبًا، ويتواجدون بالقرب من مهد الحضارة الفرعونية في الجيزة والمنيا وسوهاج قنا والأقصر وأسوان، وهم معروفون بالكرم فلا يجوع جليسهم ولا يُضام ضيفهم يتمسكون بعادات وتقاليد منذ مئات السنين يضربون بها المثل "اللي ماله أول .. ماله تاني"، يحترمون قديمهم ويسيرون عليه في الأفراح والأحزان ويشعرون بالفخر والعزة.

كتاب الرؤوس البيضاء الحضارة الفرعونية العالم الافتراضي هيثم الهوارى قصور الثقافة

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