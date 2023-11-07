جبل اللبونة.. غارات إسرائيلية علي مدن لبنانية

ذكرت الوكالة اللبنانية الي ان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على مواقع في جبل اللبونة جنوبي البلاد.

كما قامت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال بتنفيذ غارة على أطراف بلدة حدودية جنوبي لبنان.

وذكرت صحيفة ليبانون نيوز أن طائرة مسيَرة تابعة لجيش الاحتلال قصفت محيط بلدة محيبيب في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.

وعلي الصعيد الفلسطيني؛ فقد تنركزت دبابات إسرائيلية عند دوار أبو حصيرة قرب مجمع الشفاء وسط غزة .



كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا وسط خان يونس .

فيما اقتحمت كذلك القوات الإٍسرائيلية مخيم جنين مجددا .