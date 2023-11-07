جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

نفت جاكرتا، اليوم الثلاثاء، ادعاء إسرائيليا بأن المستشفى الاندونيسي الذي تم بناؤه في قطاع غزة باستخدام التمويل الإندونيسي يقع فوق شبكة من أنفاق حماس ويقع بالقرب من منصة إطلاق للهجمات الصاروخية على إسرائيل.

وتم بناء المستشفى، الذي يقع في شمال غزة بالقرب من الحدود المحصنة مع إسرائيل، باستخدام الأموال الخيرية الإندونيسية.

وأكدت وزارة الخارجية الإندونيسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن: "المستشفى الإندونيسي في غزة هو منشأة بناها الشعب الإندونيسي بالكامل لأغراض إنسانية ولخدمة الاحتياجات الطبية للشعب الفلسطيني في غزة".

وجاء البيان بعد أن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن معلومات استخباراتية جديدة كشفت ذلك يوم الأحد؛ مشيرا إلى أنه قدم المزيد من الأدلة على أن "حركة المقاومة الفلسطينية حماس كانت تستخدم المرافق الطبية في غزة لأغراض إرهابية، بما في ذلك المستشفى الإندونيسي"، على حد قوله.

وأفاد هاجاري بأن جيش الدفاع الإسرائيلي لديه معلومات استخباراتية عن شبكة أنفاق تحت المستشفى، بالإضافة إلى صور جوية تظهر قاذفات صواريخ على بعد بضع عشرات من الأمتار من المجمع.

وأضاف: "قامت حماس بشكل منهجي ببناء المستشفى الإندونيسي لإخفاء بنيتها التحتية الإرهابية تحت الأرض".

وقي وقت سابق، نفت لجنة الإنقاذ الطبي الطارئ في إندونيسيا، الاتهامات الإسرائيلية باستخدام حركة "حماس" للمستشفى الإندونيسي في غزة كمنصة لإطلاق الصواريخ.

وقال رئيس اللجنة ساربيني عبد المراد - بحسب ما نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - "إن اتهامات إسرائيل هي ذريعة حتى تتمكن من مهاجمة المستشفى"، موضحا أن اللجنة أنشأت المستشفى للمساعدة والإيفاء باحتياجات مواطني غزة