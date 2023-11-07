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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

صدى البلد

أعلنت حركة المقاومة  الفلسطينية "كتائب القسام" ، اليوم الثلاثاء، تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين.

وأرتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي  قائلة  "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت  الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250. 

الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية الإسرائيلي

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