قاعدة عسكرية أمريكية.. إحباط هجوم بطائرات مسيرة على مطار أربيل الدولي



أفادت وكالة أنباء واعد العراقية بأنه تم إحباط هجوم بطائرات مسيرة على مطار أربيل الدولي في العراق حيث تتواجد قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من المطار.

وصعدت المقاومة في عدد من الدول من هجماتها على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا وذاك ردا على استمرار جرائم إسرائيل بدعم أمريكي ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتشن المقاومة هجوماً على القواعد الأمريكية بالقرب من مطار أربيل في العراق و قاعدة عين الأسد غربي العراق وكذا القواعد الأمريكية في سوريا.

وفي وقت سابق سمع دوي صافرات الإنذار في القنصلية الأمريكية في أربيل شمال العراق، مع سماع دوي إنفجارات باتجاه قاعدة الإحتلال الأمريكي قرب مطار أربيل.