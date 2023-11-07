بوست أثار الجدل.. هل ينتقل أحمد سيد زيزو إلى الأهلي؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحا مثيرا للجدل على لسان زوجة أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، بشأن اقترابه من الانتقال إلى الغريم التقليدي الأهلي.. فما حقيقة الأمر؟

يذكر أن أحمد سيد زيزو مرتبط مع فريق الزمالك بعقد حتى نهاية موسم 2024- 2025.

عقد زيزو مع الزمالك

وجدد أحمد سيد "زيزو" عقده مع الزمالك عقب نهاية موسم 2021-2022، لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما كان قريبا من الانتقال إلى الدوري القطري.

وبحسب العقد المسرب، فإن زيزو يتقاضى 83 مليون جنيه مصري من الزمالك على مدار 3 مواسم.

ويحصل لاعب الزمالك على راتب سنوي قيمته 23 مليون جنيه مصري في الموسم الأول، تزيد إلى 30 مليونا في الموسم الثاني، ومثلها في الثالث.

ويمنح العقد زيزو العديد من البنود الإضافية، منها مبلغ 666 ألف جنيه حال الفوز بالدوري المصري الممتاز، ومليون و333 ألفا في حالة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

هل ينتقل زيزو إلى الأهلي؟

البوست المثير للجدل والذي تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، كان من إحدى الصفحات المنسوبة إلى زوجة أحمد سيد زيزو.

نشرت الصفحة صورة لزيزو مع زوجته مدون عليها تصريح على لسان زوجته:” جوزي أحمد سيد زيزو هينتقل لـ الاهلي قريباً محتاجين دعم جماهير الاهلي دلوقت“.

بوست زوجة زيزو

وبالبحث عن حقيقة هذا المنشور، تبين أن تلك الصفحة إحدى الصفحات المغلوطة وغير الرسمية، والتي يتم تدشينها من قبل بعض الأشخاص للتشهير وإطلاق التصريحات الكاذبة.

ونشرت الصفحة المنسوبة لزوجة زيزو، هذا التصريح المثير للجدل من أجل زيادة التفاعل على الصفحة، حيث تم تعديل التصريح المرفق مع الصورة بعد ذلك إلى آخر بعنوان: "أسرة اللاعب أحمد سيد زيزو".

عروض أحمد سيد زيزو

وارتبط اسم أحمد سيد زيزو بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة الماضية، وسط أنباء عن اتفاق الأهلي مع نجم الزمالك، على الانتقال للمارد الأحمر مقابل 30 مليون جنيه في الموسم الواحد.

بدوره قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية سابقة عبر قناة "أون تايم سبورتس":" قصة زيزو والنادي الأهلي، على لسان مصدر مسؤول في النادي الأهلي كل ما تردد عن وجود مفاوضات مع أحمد سيد زيزو وانتقاله من الزمالك إلى الأهلي عن طريق عرض أوروبي، ثم ينضم للنادي الأهلي مقابل 30 مليون جنيه في السنة، هذا الكلام ليس له أساس من الصحة".

وكان زيزو قريبًا من نادي الشباب السعودي، ولكن إدارة نادي الزمالك الانتقالية رفضت رحيله، وأعلنت تمسكها باللاعب بعدما أصبح أحد العناصر الرئيسية في صفوف الفريق.