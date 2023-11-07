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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لابيد: يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة بعد تدمير حماس

غزة
غزة

عرضت قناة “سي بي سي”، خبرا عاجلا يفيد بأن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن زعيم المعارضة يائير لابيد، قوله إنه يجب على السلطة الفلسطينية تولي السيطرة على غزة بعد تحقيق النصر على حماس. 

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن خلال الليلة الماضية أكثر من 250 غارة عدوانية مخلفة عدة مجازر بقصف المنازل، أبرزها منزل آل الأسطل الذي كان يأوي إلى جانب أصحابه عشرات النازحين من غزة والشمال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” في وقت سابق باستشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح، بجانب تدمير  عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، لليوم الـ32 على التوالي.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الأسطل في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 12 مواطنا، وإصابة أكثر من 29 آخرين، بينهم حالات خطيرة، ولا يزال هناك عشرات المفقودين تحت الأنقاض، كما لحقت أضرار كبيرة في المنازل المجاورة.

كما استُشهد مواطن، وأصيب العشرات، في قصف طائرات الاحتلال منزل عائلة مقبل بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اصرف في منطقة معن شرق خان يونس، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء من عائلتي جرغون وبرهم.

فيما ارتفعت حصيلة الشهداء في سلسلة غارات استهدفت خمسة منازل في رفح فجر اليوم إلى أكثر من 25 شهيدا، وعشرات الجرحى.

كما استهدفت غارات عنيفة منازل وشققا سكنية ورياض أطفال وطرقا وبنية تحتية في حي تل الهوا، جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء العشرات وإصابة آخرين بجروح، وما زال هناك مفقودون في محيط المكان، الذي تضررت فيه البنية التحتية بشكل كبير، وهي المنطقة التي تتعرض بشكل يومي لقصف مباشر.

وفي حصيلة غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة يوم أمس، الاثنين، تجاوز حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عشرة آلاف شهيد، والجرحى أكثر من 24 ألفا.

 

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