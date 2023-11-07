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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإيصال المساعدات لغزة.. وزير الخارجية يلتقي مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

صدى البلد

التقى وزير الخارجية سامح شكري مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان فولكر تورك. 

وتناول الجانبان الاجتماع بحث التداعيات الإنسانية الكارثية بقطاع بغزة والانتهاكات الصارخة لأوضاع حقوق الإنسان، وضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي  قائلة  "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت  الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250. 

 

إطلاق النار ارتفع عدد القتلى التداعيات الإنسانية الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الصحة الفلسطينية الضفة الغربية

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