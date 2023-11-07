مجزرة جديدة تستعد لها قوات الاحتلال والصحة الفلسطينية تحذر

مستشفي الرنتيسي..



أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدوة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية طلبت من إدارة مستشفى الرنتيسي للأطفال إخلاءه تمهيدا لقصفه.

وأكد القدوة في تصريحات له بحسب قناة الميادين أن حياة نحو 70 طفلا في خطر.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أكد في وقت سابق أن نحو 2%؜ من إجمالي سكان قطاع غزة باتوا ضحايا مباشرين جراء هذا العدوان إما شهداء أو جرحى.

وأشار أيضا إلى أن مستشفيات قطاع غزة تستقبل بالمتوسط جريح في كل دقيقة منذ بداية العدوان و15 شهيدا في كل ساعة.

كما بيّن أن متوسط الشهداء من الأطفال بلغ 6 في كل ساعة، ومن الإناث 5 بالساعة الواحدة.

ولفت كذلك إلى أن 70%؜ من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم بسبب القصف والغارات، مشددا على قطاع غزة تم قصفه ب 30 ألف طن من المتفجرات، بمتوسط 82 طنا لكل كيلومتر مربع.

وذكر أن نصف مستشفيات قطاع غزة و62% من مراكز الرعاية الأولية توقفت وخرجت عن الخدمة فعليا.

ونوه إلى أن 50%؜ من الوحدات السكنية في قطاع غزة تضررت جراء القصف والغارات، وأن 10% من الوحدات السكنية بقطاع غزة هدمت كليا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأوضح أن 33% من مدارس قطاع غزة تضررت جراء القصف ونحو 9% منها خرجت عن الخدمة، بالإضافة الي تضرر 14% من مساجد قطاع غزة، و5% منها هدمت بشكل كامل.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى إلى استشهاد 10022 فلسطينيًا منهم 5104 أطفال و2641 سيدة، إضافة إلى 25408 جرحى

