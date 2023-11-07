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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مايا مرسي: تظل الإرادة السياسية كلمة السر وراءَ تمكين المرأة وجعلها أولوية وطنية

صدى البلد

شاركت اليوم الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الجلسة الرسمية المخصصة لكلمات الدول الأعضاء ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان "المكانة والتمكين"، الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي بجدة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، و بحضور ممثلين عن ٥٧ دولة إسلامية ، وذلك على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ نوفمبر ٢٠٢٣ .

حيث ألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالتالى:
أَشْرُفُ اليومَ بالمشاركةِ مَعَكُـمُ.. وأُؤَكِّدُ على التوافقَ بين مبادئِ المساواةِ بين الجنسينِ ، وبين العدالةِ والتسامحِ المتجسدةِ فى  ديننا الإسلامي الحنيف . 

تظلُّ الإرادةُ السياسيةُ هى كلمةُ السرِّ وراءَ تمكينِ المرأةِ وجَعْلِهَا أولويةً سياسيةً وطنيةً؛ لذلك أتقدمُ بأسمَى معانى الشكرِ والتقديرِ إلى الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسى رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ المساندِ الأوَّلِ للمرأةِ المصريةِ والـمـُـدافعِ عن حقوقِها إيمانًا بأنَّ تمكينَ المرأةِ واجبٌ وطنىٌّ ..   وقد تُرْجِمَ ذلكَ من خلالِ إهداءِ المرأةِ المصريةِ عهدًا ذهبيًّا غيرَ مسبوقٍ يضمنُ العديدَ من الإنجازاتِ التى تُـرْجِمَتْ إلى تَقَدُّمٍ ملموسٍ فى العديدِ من مؤشراتِ استراتيجيةِ تمكينِ المرأة. 

وتابعت: وتعمل مصر على تجربة فريدة من نوعها من خلال برنامج معاً في خدمة الوطن والذي يضم لأول مرة وعاظ وواعظات وقيادات دينية من النساء والرجال والشيوخ ، حيث يتم عقد لقاءات عديدة لرفع وعي الأسر لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة من خلال حملات طرق الأبواب والتي وصلت إلي ٥٩ مليون مستفيد/مستفيدة علي مدار ال٨ سنوات الماضية.


وقد حظى ملفُّ تمكينِ المرأةِ فى الدولِ الأعضاءِ بمنظمةِ التعاونِ الإسلامىِّ بمكانةٍ خاصةٍ .. وحَرِصَتْ مصرُ على استضافةِ أعمالِ الدورةِ الثامنةِ للمؤتمرِ الوزاري .. علاوةً على مساندةِ ودعمِ منظمةِ تنميةِ المرأةِ التى تستضيفُ مصرُ مقرَّها بالقاهرة .. وندعو دول منظمة التعاون الإسلامي التي لم تنضم الي المنظمة الوليدة الي الانضمام اليها.  
السيداتُ والسادةْ..
   

ونفخرُ دائمًا باهتمامِ فضيلةِ الإمامِ الأكبرِ الدكتورِ أحمد الطيب شيخِ الأزهرِ الشريفِ بتمكينِ المرأة، حيث تمَّ تخصيصُ موسمٍ من البرنامجِ التلفزيونِّى لفضيلتِهِ لتوضيحِ صحيحِ الدينِ فى قضايا المرأة..  وأتذكَّـرُ مقولةَ فضيلتِهِ خلالَ اليومِ العالمىِّ للمرأةِ فى مارسِ الماضى " إنَّ شريعةَ الإسلامِ هى أولُ من يُنسَبُ لها فضلُ السَّبقِ فى تحريرِ المرأة، والقرآنُ الكريمُ رَدَّ إلى المرأةِ كـرامَتَها، ولَفَتَ أنظارَ البشريةِ إلى دورِها المحورىِّ فى صناعةِ المجتمعات، وبيَّنَ للمرأةِ حقوقَها، وصانَ كرامَتَها، وحرَّمَ الاعتداءَ عليها أو الانتقاصَ من مكانَتِها بأىِّ حالٍ من الأحوال".

كما تحظى المرأةُ بدعمِ الدكتور شوقى علام مفتى الديارِ المصريةِ؛ حيث أكَّدَ فى أحدِ اللقاءاتِ "أنَّ وجودَ المرأةِ المسلمةِ الحكيمةِ باتَ من أهمِّ الضروريات، فإن لها دورًا كبيرًا فى النهوضِ بالبلاد، وقد أدركتِ الجمهوريةُ الجديدةُ الدورَ الحيوىَّ للمرأةِ المصريةِ فى كلِّ مجالاتِ الحياة "..

وفى الختامْ..أؤكد علي أهميةِ عقدِ هذا المؤتمرِ المهمِّ من قلبِ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ ..الشقيقةِ الكبرى.. وأهميةِ استمرارِ هذا الحوارِ للتأكيدِ على مكانةِ المرأةِ فى الإسلامِ وتوضيح الصورة الحقيقة للمرأة المسلمة في العالم . 
      

كما أؤكدُ على كل كلمة وكل حرف ذكرته بالأمس بشأن الجرائم ضد الضمير الانساني بقطاع غزة علي المرأة والطفل والمدنيين.... وأطالب بإدراج المطالبات الموجهة للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في الوثيقة الختامية للمؤتمر.

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