الكرملين: روسيا ستواصل اتصالاتها مع مصر لإيصال المساعدات إلى غزة

وصف المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ، اليوم الثلاثاء، الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي وطالب بهدنة إنسانية.

وقال الكرملين إن روسيا ستواصل اتصالاتها مع مصر لإيصال المساعدات وفلسطين وإسرائيل للتوصل إلى هدنة إنسانية.

وكرر الكرملين دعوته إلى "هدنة إنسانية" تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر وحتي الآن إلي أكثر من 10آلاف شهيد في الضفة الغربية المحتلة وكذلك على قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي قائلة "حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء شعبنا نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ارتفع إلى 10165 شهيدا، ونحو 27 ألف جريح".

وأشارت الوزارة، في تقريرها حول العدوان الإسرائيلي، أن 10010 قتلوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 25 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد القتلى إلى 155، والجرحى إلى نحو 2250.