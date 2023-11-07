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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حلف الناتو يدين انسحاب روسيا من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا

صدى البلد

أدان حلف شمال الأطلسي "الناتو" ، اليوم الثلاثاء، قرار روسيا الانسحاب من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.

وانسحبت روسيا رسميا، في وقت سابق من اليوم، من معاهدة أمنية تاريخية حددت فئات رئيسية من القوات المسلحة التقليدية، وألقت باللوم على الولايات المتحدة في تقويض أمن ما بعد الحرب الباردة من خلال توسيع حلف شمال الأطلسي العسكري.

وبحسب  رويترز، وضعت معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا لعام 1990، والتي تم التوقيع عليها بعد عام من سقوط جدار برلين، حدوداً يمكن التحقق منها على فئات المعدات العسكرية التقليدية التي يمكن لحلف شمال الأطلسي وحلف وارسو آنذاك نشرها.

وكانت المعاهدة تهدف إلى منع أي من طرفي الحرب الباردة من حشد قوات لشن هجوم سريع ضد الطرف الآخر في أوروبا، لكنها لم تحظى بشعبية في موسكو لأنها أضعفت تفوق الاتحاد السوفيتي في الأسلحة التقليدية.

وعلقت روسيا مشاركتها في المعاهدة في عام 2007 وأوقفت مشاركتها النشطة في عام 2015. وبعد أكثر من عام من الغزو الشامل لأوكرانيا، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو مرسوما يندد بالمعاهدة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن روسيا انسحبت رسميا من الاتفاقية عند منتصف الليل، وإن المعاهدة أصبحت الآن من التاريخ.

وقالت الوزارة: أنه تم إبرام معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا في نهاية الحرب الباردة، عندما بدا تشكيل هيكل جديد للأمن العالمي والأوروبي على أساس التعاون ممكنا، وتم بذل المحاولات المناسبة.

وقالت روسيا إن الدفع الأمريكي لتوسيع حلف شمال الأطلسي أدى إلى قيام دول الحلف 'بالتحايل علانية' على القيود التي تفرضها المعاهدة، وأضافت أن قبول فنلندا في الناتو وطلب السويد يعني أن المعاهدة ماتت.

وقالت الوزارة حتى الحفاظ الرسمي على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا أصبح غير مقبول من وجهة نظر المصالح الأمنية الأساسية لروسيا، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها لم يصدقوا على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا المحدثة لعام 1999.

وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أعماق الحرب الباردة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف خلال عطلة نهاية الأسبوع إن العلاقات مع الولايات المتحدة تحت الصفر.

وبعد أن أعلنت روسيا عزمها الخروج من المعاهدة هذا العام، أدان حلف شمال الأطلسي القرار، قائلا إنه يقوض الأمن الأوروبي الأطلسي.

وقال حلف شمال الأطلسي في يونيو إن روسيا لم تمتثل لسنوات عديدة لالتزاماتها المتعلقة بمعاهدة القوات التقليدية في أوروبا'. 'إن الحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا، وتواطؤ بيلاروسيا، تتعارض مع أهداف معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا.'

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها قد ربطوا التصديق على معاهدة القوات التقليدية في أوروبا المعدلة لعام 1999 بوفاء روسيا بالتزاماتها بشأن جورجيا ومولدوفا. وقالت روسيا إن هذا الربط خاطئ.

وفي عام 2011، ردا على التعليق الروسي، الذي قالت واشنطن إنه غير قانوني بموجب المعاهدة، توقفت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي عن تنفيذه فيما يتعلق بروسيا، وفقا لوزارة الخارجية.

وقالت الخارجية إن تعليق روسيا لتنفيذ المعاهدة منذ عام 2007 أدى إلى تآكل خطير في إمكانية التحقق من المعاهدة، وخفض الشفافية، وتقويض النهج التعاوني تجاه الأمن الذي كان عنصرا أساسيا في العلاقة بين الناتو وروسيا والأمن الأوروبي لأكثر من عقدين من الزمن.

اتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي الخارجية الروسية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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