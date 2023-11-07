رئيس اقتصادية قناة السويس: تطويرالموانئ التابعة لنا أسهم في زيادة التعاون مع شركات كبرى بالنقل البحري

قال وليد جمال الدين،رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن "المنطقة" حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة الاقتصادية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس المنطقة الاقتصادية اليوم بوفد أعمال شركة "أسياد العمانية" التي تمثل الذراع الحكومي للخدمات اللوجستية وصيانة وإصلاح السفن ومختلف خدمات النقل البحري في سلطنة عمان، على هامش المؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا.

وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها ،إن جمال الدين أكد خلال اللقاء على أن أعمال التطوير تتسق مع الخطط الخاصة بالدولة المصرية والتي تتضمن ربط الموانئ ببعضها البعض من خلال شبكة طرق قومية، ومشروع القطار السريع "السخنة – مطروح" مما يسهم في ربط موانئ المنطقة ليس فقط بالسوق المصرية إنما يعد نافذة تواصل جديدة نحو الأسواق الإقليمية .

كما اشار إلى عمليات تموين السفن التي نجحت المنطة في تقديمها وتم منح الرخص لعدد من الشركات في هذا المجال لا سيما النجاح في أول عملية تموين بالوقود الأخضر والتي أعقبها منح رخصة لمدة 6 أشهر لأحد الشركات الهولندية لتقديم هذه الخدمة بميناءي شرق وغرب بورسعيد.

وأضاف أن كل الأرصفة التي تم تطويرها في شرق بورسعيد تم التعاقد عليها بالكامل وهذا ما تسعى إليه الهيئة بخصوص أعمال التطوير في ميناء السخنة، حيث أن مساحة الأرصفة الآن 5 كم2 وجاري العمل على إضافة 18 كم2 جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم2 بعد انتهاء كافة أعمال التطوير، والتي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف.

وأشار إلى أنه تم تسليم أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهوهاتشسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بمصر، وأن المحطة يبلغ طولها 2600 م ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون م2 والطاقة الاستيعابية لها 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

وأعرب وفد الشركة العمانية عن سعادته بالزيارات الميدانية داخل ميناء غرب بورسعيد التي شاهدوا فيها تطوير رصيف ومحطة الصب الجاف، ومحطة الصب السائل ومحطة الحاويات والساحات الخارجية التابعة للمحطة، بالإضافة إلى الجولة البحرية إلى ميناء شرق بورسعيد والتي تضمنت مشاهدة محطة الحاويات والأرصفة الجديدة.

كما اشار أعضاء الوفد إلى إمكانية التعاون مع المنطقة سواء في مجال الخدمات البحرية واللوجستية في أحد الموانئ.

