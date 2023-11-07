حفيد طه حسين يكشف أسرار جديدة عن عميد الأدب العربى

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي غد "الأربعاء"، في برنامجها "معكم منى الشاذلي" على قناة "ON"، المهندس حسن محمد حسن الزيات حفيد الدكتور طه حسين، في حلقة خاصة تحتفى فيها بمرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

ويكشف حفيد طه حسين خلال الحلقة عن تفاصيل وأسرار خاصة من حياة عميد الأدب العربي، كما يتحدث عن جوانب إنسانية لا يعرفها أحد فى حياة جده وعن أبرز المعارك التى خاضها.

وخلال الحلقة يروي حفيد عميد الأدب العربي كواليس أزمة نقل مقبرة جده، وموقف أسرته من الشائعات التى ترددت حول هذا الأمر، كما يتطرق إلى غرام طه حسين باللغة العربية وكيف كان يتعامل معها كأنها كائن حي، وحرصه على تعليم أبنائه وأحفاده اللغة العربية وحتى الحكايات والحواديت التى كان يقصها عليهم كان يلقيها باللغة العربية.

طه حسين

في سياق متصل ينظم المجلس الأعلى للثقافة، مائدة مستديرة بعنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية" ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء غدا الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجارى بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

وتأتى المائدة المستديرة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويدير المائدة الدكتور سيد رشاد أستاذ مساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة.

ويشارك فى المائدة المستديرة عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم: الباحث إسماعيل أسف دانكوما - (أفريقيا الوسطى) مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى"، والباحث أبوبكر عبد القادر كونتا (مالي) باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي، وحسن سويد (تنزانيا) الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة في مصر، والباحث صالح إسحاق عيسى (تشاد) باحث في الدراسات الأفريقية.