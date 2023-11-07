أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن نجاح نادي ريال مدريد الإسباني في تجديد عقد لاعبه كامافينجا حتى عام 2029 وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير :"ريال مدريد يعلن تجديد عقد كامافينجا حتى عام 2029".

كات ريال مدريد نفى الأنباء المتداولة عن وجود مفاوضات من جانبه مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وقال ريال مدريد، في بيان، عبر موقع الرسمي: "نظرا للمعلومات الواردة في وسائل الإعلام حول المفاوضات بين النادي وكيليان مبابي؛ يؤكد ريال مدريد أن هذه المعلومات كاذبة تمامًا".

وأضاف ريال مدريد: "لم تتم المفاوضات مع لاعب يرتبط بتعاقد مع باريس سان جيرمان".

ارتبط كيليان مبابي بالانتقال لصفوف ريال مدريد على مدار الفترة الماضية؛ في ظل رفض مبابي تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.