مظاهرات لمنظمة الصوت اليهودي لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. شاهد

نظمت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام مظاهرة واعتصامًا أمام تمثال الحرية في أمريكا رفضا لحرب الإبادة الصهيونية الجماعية على غزة، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

نظم نشطاء من منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام اعتصامًا احتجاجيًا أمام تمثال الحرية. وتحتل المجموعة مواقع بارزة في مدينة نيويورك وتدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وسبق ان خرج يهود أمريكيين في مظاهرات حاشدة ضد الاحتلال الصهيوني وجرائم الحرب التي يشنها الإحتلال على غزة.

وحسب منظمات أمريكية مختلفة لن تتوقف المظاهرات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.