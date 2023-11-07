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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. عاشور: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..


وزير التعليم العالي: توجه كبير من مصر لدعم جنوب السودان.. تفاصيل


استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور جابرييل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة جنوب السودان، والوفد المرافق له؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

مدير تعليم مطروح يحيل مدير مدرسة النجيلة الصناعية و18 معلما للتحقيق
قرر عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إحالة مدير مدرسة النجيلة البحرية الصناعية بنين و18 معلما للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى والإهمال الشديد في أداء واجباتهم الوظيفية.


قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي


قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التسجيل لاستمارة الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بداية شهر ديسمبر المقبل


عبر هذا الرابط.. نتيجة امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا لدبلومات حقوق عين شمس


أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، عن ظهور نتيجة امتحانات الدراسات العليا، دور اكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الأتية :

 

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