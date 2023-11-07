عبر هذا الرابط.. نتيجة امتحانات دور أكتوبر للدراسات العليا لدبلومات حقوق عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، عن ظهور نتيجة امتحانات الدراسات العليا، دور اكتوبر 2023 للدراسات العليا للدبلومات الأتية :

- علوم إدارية

- قانون التجاره الدولية

- القانون الجنائي

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن يمكن للطلاب الاطلاع عليها، من خلال اتباع الخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على

1- https://ums.asu.edu.eg

2- عمل تسجيل الدخول أو login:

* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username و اختيار كلية الحقوق

*في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:

- حروف كبيرة و صغيرة.

- أرقام.

- رموز (# ؛ @)

- لا تقل عن ٨ حروف.

3- يقوم الطالب بالدخول على متعلقاتي ثم الدرجات.

4- يختار الطالب العام الحالى ثم عرضه.

5- في حالة عدم سداد المصروفات، سيتم حجب نتيجته.

التقديم في دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس

تتيح الكلية للدارسين الحاصلين على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد على الأقل الالتحاق بالدبلومات الآتية:

١- دبلوم القانون الخاص

٢- دبلوم القانون العام

٣- دبلوم القانون التجارة الدولية

٤- دبلوم العلوم الإدارية

٥- دبلوم القانون المدني

٦- دبلوم القانون الجنائي

٧- دبلوم الشريعة الإسلامية

٨- دبلوم العلوم الاقتصادية

٩- دبلوم القانون الاجرائي

١٠- دبلوم العلاقات الدولية

١١- دبلوم القانون الدولي

ويعتبر الدارس حاصل على درجة الماجستير في الحقوق بالحصول على دبلومين يكون أحدهما دبلوم القانون العام أو دبلوم القانون الخاص.

كما تسمح الكلية للحاصلين على درجة الماجستير التسجيل لدرجة الدكتوراة بأحد أقسام الكلية المختلفة طبقا للشروط والإجراءات المعلنة.

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، فعاليات الأسبوع التوظيفى للجامعة " Career Week 2023 " في نسخته الثانية ، والذي ينظمه مركز التوظيف ، وذلك بحضور الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أيمن فريد ، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجى و التدريب والتأهيل لسوق العمل، الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز التوظيف، الدكتورة شهيرة سمير ، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، الدكتورة ريم الكباريتي، مدير إدارة رابطة الخريجين ، وعددا من عمداء ووكلاء الكليات ومديري المراكز .

خلال كلمته تقدم الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، بالشكرللدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علي الفترة الانتقالية التى تولت خلالها القيام بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، كما تقدم بالشكر للقائمين علي هذا الحدث الهام والذي يربط طلاب وخريجى الجامعة مع الشركات المحلية و العالمية، إلى جانب تقديم مجموعة من التدريبات لهم على أيدى نخبة من الخبراء من الشركات والمؤسسات المشاركة.

وأشاد بدور مركز التوظيف ، والذي يعمق روح الإنتماء بين الطالب وجامعته ، حيث يقدم له فرص تدريبية وفرص عمل ، مما يشعره أن الجامعة لم تمده بالخبرات الأكاديمية فحسب لكنها دعمته أيضا بالخبرات العملية لبناء مستقبله .