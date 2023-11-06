خبير: توأمة الجامعات والشراكات الدولية تعزز التنمية المستدامة في مصر

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن التعليم العالي يشهد تقدمًا ملحوظًا في مصر، وهو ما يظهر جليًا في تصنيفات الجامعات العالمية، حيث تعكس هذه التصنيفات جودة التعليم والبحث في مصر، وهي تسهم في جذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى الجامعات المصرية.

تعزيز الشراكة والتعاون الدولي

وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، فى تصريحات لـ صدى البلد إن وزارة التعليم العالي مهتمة بتعزيز الشراكة والتعاون الدولي بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية المتميزة، وهذا يأتي في إطار تركيز الدولة المصرية على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وخلق جامعات عالمية لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من الانضمام إلى سوق العمل المحلي والدولي واكتساب المهارات والقدرات اللازمة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، للوقوف على قدرات الجامعات العلمية والتقنية من جهة، والتعرف على حاجات مؤسسات المجتمع المختلفة بعامة، بهدف تحديد مسارات بحثية واضحة ويمكن أن تسهم برقي وتقدم مجتمعاتها، والتنسيق فيما بينها لتحقيق غايات وأهداف مشتركة، تعود بالفائدة والمنفعة على جميع الأطراف ذات العلاقة، موضحًا أن من هذا المنطلق فقد أولت الجامعات في الدول المتقدمة برامج البحث والتطوير اهتماما خاصا، وذلك بتوفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر.

وأوضح الدكتور محمد فتح الله، أن هذه الجهود تشير إلى التزام مصر برفع جودة التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية متميزة، يتمثل هدف هذه الجهود في تزويد الطلاب ببرامج متميزة تلبي متطلبات سوق العمل وتلبي احتياجات المجتمع، حيث توضح هذه البرامج التزام مصر بتطوير جودة التعليم العالي وزيادة التعاون الدولي، ومن خلال هذه الشراكات، تهدف مصر إلى تحقيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي وتقديم برامج تعليمية متميزة تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف الخبير التربوي، أن هذه الجهود أيضًا تنصب على تحسين الأداء العلمي والمهني لأعضاء هيئة التدريس وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتعليم الطلاب وتوجيههم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحسين بيئة التعلم من خلال تزويد المعامل والورش بالمعدات والتقنيات المتقدمة.

ولفت أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن الشراكات الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز تطوير التعليم العالي في مصر والارتقاء به إلى المستويات الدولية، وتسهم هذه الجهود في بناء جسور قوية بين المؤسسات التعليمية في مصر ونظرائها الدوليين.

وصرح الخبير التربوي، بأن تكثيف الاهتمام ببرامج التوأمة والشراكة وتعزيز التعاون الدولي بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والجهات الدولية ذات الصلة، يكون بمثابة حافز للجامعات في مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبًا الجامعات على التعاون مع بعضها لتوفير تعليم عالي المستوى يمكن الخريجين من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة، ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة وأهمية تحقيقها.