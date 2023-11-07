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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان السعودي عبد الإله السناني: سعيد بتكريمي في مهرجان شرم الشيخ للمسرح

عبدالإله السناني
عبدالإله السناني

أعرب الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، المقرر إقامتها في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر الجاري، وقال في تصريحات صحفية اليوم: التكريم في مصر له مذاق خاص، وسعادتي تضاعفت لأن التكريم جاء من مهرجان مسرح شبابي ترأسه شرفيا سيدة المسرح الفنانة سميحة أيوب.


وأضاف: أحمل الكثير من الود والعلاقات الجميلة بيني وبين النجوم المصريين منذ التسعينيات، ولدي الكثير من الذكريات الجميلة في المسرح القومي، مع مجموعة متميزة من النجوم عندما قدمنا معا مسرحية " واقدساه" للمخرج منصف السويسي وبطولة الفنان الراحل محمود ياسين. 


الجدير بالذكر أنه أعلن أمس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن تكريم عبد الإله السناني في دورته الجديدة. 


الفنان السعودي عبد الإله السناني هو عضو هيئة تدريس بجامعة الملك سعود، وعضو مجلس إدارة هيئة الفنون الأدائية بوزارة الثقافة، و رئيس مهرجان الرياض للمسرح، كما أنه عضو ومؤسس لبيت المسرح في النادي الأدبي بالرياض.، وعضو مؤسس في اتحاد المسرحيين العرب في القاهرة، وعضو جمعية الثقافة والفنون.

 

بدأ حبه للتمثيل في مسرح جامعة الملك سعود بمشاركة زميله الممثل والنجم ناصر القصبي، وشارك في العديد من المسرحيات، وبعد تخرجه انتقل إلى جمعية الثقافة والفنون، وأول عمل مسرحي له هي مسرحية "الحل الأكيد "، وأول عمل تلفزيوني له كان "لا يحوشك حبروك "، وهو حاصل على جائزة أفضل مخرج مسرحي للمهرجان العربي المقام في السودان، وعلى الجائزة التقديرية كمخرج في مهرجان مسرح الشباب التاسع لدول الخليج، وجائزة أفضل ممثل في المهرجان التلفزيوني المقام في أبو ظبي، وذلك عن دوره في مسلسل دعاة أبواب جهنم.

 

وتم تكريمه من قبل في المهرجان المسرحي في الكويت كفنان مسرحي، كما شارك في مهرجان دمشق المسرحي العاشر مسرحية عويس التاسع عشر  ، وشارك في مهرجان قرطاج المسرحي في تونس بمسرحية الجراد، و بمسرحية البطيخ الأزرق، وشارك في مسرحية واقدساه لاتحاد المسرحيين العرب، وشارك في مهرجان مسرح الطفل بمراكش – مسرحية وجبة سريعة، كما  شارك في المهرجان المسرحي للشباب لدول الخليج العربي -مسرحية السنبوك، وشارك في مهرجان المسرح العربي المقام بالخرطوم – مسرحية والناس نيام.

 

قدم الكثير من الأعمال المتنوعة ما بين المسرحية والمسلسلات التلفزيونية ومنها : طاش ما طاش، دانة على أبواب جهنم، القصر، أساطير شعبية،  عرب لندن، كلنا عيال قريا.، حكايات قصيرة ، العقد الفريد، وغيرها من الأعمال .

شرم الشيخ شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي طاش ما طاش مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح محمود ياسين ناصر القصبي

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