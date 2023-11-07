مساعدات السعودية لغزة.. وصول فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مصر

وصل فريق مختص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى القاهرة ، إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، و الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.



واجتمع الفريق مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة أحمد نقلي؛ وتم بحث سبل تسهيل وتسريع آليات وإجراءات نقل وإدخال المواد الإيوائية والسلال الغذائية والمواد والمستلزمات الطبية للمتضررين في قطاع غزة من خلال معبر رفح بأسرع وقت ممكن، وذلك حسب أولويات الاحتياج الإنساني، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية" واس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة، اليوم الثلاثاء، توقف جميع مخابز محافظتي غزة وشمال غزة بسبب الاستهداف الإسرائيلي الممنهج، ما ينذر بكارثة خطيرة بعد توقف المخابز وانقطاع مياه الشرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، في تصريحات صحفية، إن نحو 900 ألف مواطن لا يزالوا موجودين في محافظتي غزة وشمال غزة، مضيفًا أن المقيمين بمراكز الإيواء بمحافظتي غزة وشمال غزة لم يسلموا من القصف الإسرائيلي.

وأوضح أن “ما يظهر للإعلام من مجازر إسرائيل وجرائمها لا يمثل إلا نسبة ضئيلة من الواقع"، مشددًا على أن “عدم توفر مياه الشرب في محافظتي غزة وشمال غزة دفع السكان لشرب المياه الملوثة".