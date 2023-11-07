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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

صدى البلد

ردت أماني زوجة الفنان بيومي فؤاد، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على الانتقادات الحادة التى وجهت إلى زوجها بعد كلمته التى قالها فى موسم الرياض، بسبب أزمة اعتذار محمد سلام عن مسرحيته “زواج اصطناعي”.

شاهد الفيديو:

وقالت أماني، زوجة بيومي فؤاد، عبر “فيسبوك”: “بعيدا عما يحدث أو على هامشه.. وببساطة شديدة وبوضوح أشد؛ لا يليق بك أيها الإله أو نصف الإله أو النبي أو الصِدِّيق -على أقل تقدير- أن تظل باقيا على قائمة أصدقاء فيس بوك زوجة الأراجوز المتدني كلب الفلوس مغازل أسياده فاقد الموهبة عليل النفس سقيم الوجدان الراقص على جثث الأطفال بيومي فؤاد”.

وأضافت: “ارتق بنفسك من هذا المستنقع القذر ولا تقربه حتى لا يطولك دنس أو تشوبك شائبة، واحفظ لروحك بلوريتها وشفافيتها”.

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