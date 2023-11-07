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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مراوغ.. العالم أمام متحور جديد من فيروس كورونا.. تفاصيل

العالم امام متحور
العالم امام متحور جديد من فيروس كورونا

وجد العلماء  شكل جديد "مراوغ" من فيروس كورونا، والسلالة الغامضة موجودة بالفعل في المملكة المتحدة. 

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ديلي ستار”، السلالة الجديدة الغامضة، التي أطلقت عليها مجلة طبية اسم JN.1، تشق طريقها بالفعل عبر معظم أنحاء العالم الغربي، بما في ذلك المملكة المتحدة وأيسلندا والولايات المتحدة. 

العالم امام متحور جديد من فيروس كورونا  

ويعتقد الخبراء أن الانتشار السريع يحدث بالفعل في فرنسا، حيث حذر البروفيسور الذي اكتشف السلالة الجديدة، توماس روسو، من أن الفيروس "أكثر قابلية للانتقال" من السلالات الأخرى المنتشرة بالفعل في العديد من البلدان.

 ويعتقد أن JN.1 هو سليل سلالة بيرولا، التي جاءت من متغير أوميكرون.

وذكرت صحيفة The Mirror أنه من المعتقد أن الاكتشاف الجديد يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من الأشكال السابقة لفيروس كورونا. 

فيما تحذر وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة الناس حاليًا من "الحصول على شتاء قوي" قبل فترة قاسية متوقعة.

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