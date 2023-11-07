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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: سوق العمل يحتاج المتميزين وندعو الطلاب للتسلح بالمهارات المختلفة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز  التطوير الوظيفي cdc ومركز اللغات بكلية الآداب والمراكز المختلفة بالجامعة ، التي  تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل.
 

وصرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان  أن الجامعة تهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

 

ودعا رئيس جامعة حلوان  الطلاب إلي ضرورة التسلح بالمهارات والجدارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر.

 

وقد نظمت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى ٩ بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

وشمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسام رفاعي على حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.

أقيم الحفل تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.

 

كما أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، حرص جامعة حلوان على عقد الورش التدريبية بشكل دورى لتطوير مهارات الباحثين في مختلف التخصصات، ودعم الأبحاث العلمية المبتكرة.

وأوضح رئيس الجامعة، في كلمته الافتتاحية لورشة عمل ودورة تدريبية بعنوان “استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى”، أن جامعة حلوان تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.

 

وحث على  الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز معارف الطلاب والباحثين البحثية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري.

جاء ذلك خلال بيان صادر من جامعة حلوان يفيد بأن وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان نظمت ورشة العمل والدورة التدريبية بعنوان " استخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى "، حيث تستهدف الورشة أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب الفرق الدراسية بالجامعة.

وعقدت ورشة العمل تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وإشراف الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية بالجامعة .

وأوضح الدكتور عماد أبو الذهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن الجامعة تسعى لتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين في جميع المجالات، مؤكدا أننا فى عصر  توفير المعلومات والمعرفة بشكل رقمي، وهذا يعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الباحثين والطلاب في هذا العصر الرقمي. 

وأشار إلى أن الوصول إلى المعلومات وفهم كيفية استخدامها أمر حاسم للغاية، وبالتالي فإن إتاحة مصادر المعرفة العلمية والتقنية أمر ضروري لتمكين الباحثين والطلاب لتعزيز قدراتهم، مما يسهم في النهاية في تحقيق التقدم العلمي والتنمية الشاملة.

ويعد بنك المعرفة المصري منصة إلكترونية متخصصة توفر الوصول السهل والسريع والفعال الى مصادر المعلومات المتنوعة والموثوقة من مختلف دور النشر العالمية.

وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعريف بأهمية استخدام بنك المعرفة وكيفية البحث والتصفح والاستفادة من المصادر المتاحة به، وذلك علي مدار يومينِ، كما تتيح  فرصةُ للتواصلِ والتفاعلِ معَ خبراء ومتخصصين من دور النشرِ العالمية.

وتعد هذهِ الدورة فرصة لاستكشاف أحدث الإتجاهاتِ في نشرِ البحوثِ والتواصلِ العلميِ.

وحاضر الدكتور أحمد كارم، المدرس بقسم علم المعلومات بكلية الآداب بجامعة حلوان، وناقشت ورشة العمل كيفية البحث في قواعد البيانات واسترجاع المعلومات بكفاءة، كيفية تصفح الدوريات العلمية والرسائل الجامعية عبر قواعد البيانات، وتوضيح طرق تخزين وحفظ المراجع والأبحاث من قواعد البيانات.

وشرح الدكتور أحمد كارم، أدوات قياس الاستشهادات ومؤشرات التأثير للدوريات، وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة في البحث العلمي، والاستماع للباحثين والطلاب حول التحديات التي واجهتهم وكيفية الاستفادة من خدمات بنك المعرفة بكفاءة.

 

Jobs Education الباحثين التعليم والطلاب التطوير الوظيفي الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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