جامعة حلوان: نعمل على تعزيز معارف الباحثين لتسريع وتيرة التحول الرقمي

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مراكز الجامعة المختلفة ، التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وذلك جعلهم مؤهلين لسوق العمل ، كما تعمل علي تطوير مهارات الباحثين و تعريفهم بالمنح الدولية حرصا منها علي اعداد اجيال تواكب متطلبات العصر قادرة علي تحقيق التنمية .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع البحث العلمي ودعم الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، للارتقاء بمستوى الأبحاث وزيادة مخرجاتها.

وحث رئيس جامعة حلوان الباحثين على الاستفادة من هذه الورشة في تعزيز معارف الطلاب والباحثين البحثية، والاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها بنك المعرفة المصري.

مؤكدا أننا فى عصر توفير المعلومات والمعرفة بشكل رقمي، وهذا يعكس التزام الجامعة بتطوير مهارات الباحثين والطلاب في هذا العصر الرقمي.

وقد تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اليوم مقر الجامعة بالمهندسين؛ حيث تفقد عمليات التطوير الجارية هناك تمهيدًا لإنشاء فرع لمركز اللغات، وكذلك مركز الاستشارات.



وأكد رئيس جامعة حلوان دور الجامعة في عمليات التطوير وتحديث منشآتها، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية حديثة ومتطورة لطلابها.

كما قام الدكتور قنديل بجولة أخرى إلى معهد الملكية الفكرية بالجامعة، وكان في استقباله الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد.



وأكد دور المعهد في تشجيع الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، مشيداً بالدور الريادي للمعهد على المستوى المحلي والإقليمي.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يجريها الدكتور قنديل على متابعة العملية التعليمية والأنشطة البحثية والتطويرية بالجامعة، والوقوف على احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتحقيق التميز والريادة.

وقد نظمت المدينة الجامعية بجامعة حلوان حفلاً فنياً بمبنى ٩ بمدن الطلبة بهدف دعم مواهبهم، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشمل الحفل عروضاً موسيقية وغنائية قدمها الطلاب الموهوبون من مختلف الكليات، إلى جانب الشعر والرسم، وتعتبر هذه المشاركات فرصة جيدة لتنمية مواهبهم الفنية المتنوعة والتعبير عن إبداعاتهم.

وفي كلمته، أكد الدكتور حسام رفاعي على حرص الجامعة على رعاية المواهب الطلابية بمختلف أنواعها، مشيراً إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في صقل المواهب وتشجيعها.

اقيم الحفل تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وخالد زكي مدير عام إدارة المدن الجامعية، ومصطفي محمود مدير إدارة الطلبة.