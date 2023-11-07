غدا.. محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، غدًا الأربعاء، محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو، والتي تحظى بشهرة واسعة عالميا.



وتعد الكاتبة لاورا ريستريبو أحد أهم رواد الأدب والفكر السياسي بالقارة اللاتينية، وترجمت مؤلفاتها إلى أكثر من لغة ومنها اللغة العربية، ومن الكتب التي ترجمت: "هذيان"، "كالفهد في الشمس" و"صحبة حلوة".



وتدور المحاضرة حول النظرة الأدبية للمجتمع اللاتيني تجاه العالم العربي ومدى التشابه بين المجتمعات اللاتينية والعربية.



جدير بالذكر أن روايات أمريكا اللاتينية من أكثر الكتب انتشارًا حول العالم، وربما يعود ذلك إلى أن شعوبها قد عانت كثيرًا من الاستعمار، وقاومت عبر العقود من خلال الثورات، فكان أدبهم تجسيدًا لأوضاع بلادهم ولمعاناتهم.