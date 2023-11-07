عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

غدا.. محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو في مكتبة الإسكندرية

الكاتبة الكولومبية
الكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو

تنظم مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع سفارة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، غدًا الأربعاء، محاضرة للكاتبة الكولومبية لاورا ريستريبو، والتي تحظى بشهرة واسعة عالميا.


وتعد الكاتبة لاورا ريستريبو أحد أهم رواد الأدب والفكر السياسي بالقارة اللاتينية، وترجمت مؤلفاتها إلى أكثر من لغة ومنها اللغة العربية، ومن الكتب التي ترجمت: "هذيان"، "كالفهد في الشمس" و"صحبة حلوة".


وتدور المحاضرة حول النظرة الأدبية للمجتمع اللاتيني تجاه العالم العربي ومدى التشابه بين المجتمعات اللاتينية والعربية.


جدير بالذكر أن روايات أمريكا اللاتينية من أكثر الكتب انتشارًا حول العالم، وربما يعود ذلك إلى أن شعوبها قد عانت كثيرًا من الاستعمار، وقاومت عبر العقود من خلال الثورات، فكان أدبهم تجسيدًا لأوضاع بلادهم ولمعاناتهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

بيان عاجل من تركيا بشأن أنباء استقبالها مليون فلسطيني

وقف بيع السجائر رسميًا.. قائمة أسعار جديدة| تطبيق الزيادة في هذا الموعد

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

الزمالك في موقف صعب| أحمد فتوح إلى الأهلي.. ضربة قبل مواجهة بيراميدز.. وهذا مهندس “رحيل أوسوريو”

ترشيحاتنا

نتنياهو يعلن شرط وقف إطلاق النار في غزة.. ويوجه تحذير لحزب الله

الموت يفجع الفنانة سلوى محمد علي .. تعرف على موعد الجنازة

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

بسبب فلسطين.. أحمد موسى يفضح "بي بي سي" على الهواء

لأول مرة.. الجيش الإسرائيلي: نقاتل الآن ضد حماس في وسط مدينة غزة

إجراء عاجل من تركيا ضد الشركات الداعمة لـ إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تقرب هذا المستنقع|من هي زوجة بيومي فؤاد وكيف دافعت عن زوجها؟

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

بعد زيادة أسعار السجائر.. اكتشف طرق الإقلاع عن التدخين

فيديو

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

أجواء رعب .. شروط مختطفي والد نجم ليفربول لإطلاق سراحه /فيديوجراف

10 آلاف شهيد حتى الآن وتدمير مسجد صلاح الدين الأيوبي|تطورات الأحداث في غزة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ