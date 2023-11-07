من جديد | أحمد فتوح يصدم جماهير الزمالك بهذا التصرف

قام احمد فتوح نجم الزمالك، بمسح جملة لاعب الزمالك فريقه السابق من وصف حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويخلو حاليًا حساب اللاعب من اسم نادى الزمالك في تعريفه الشخصي، إذ يبدو أنه قام بحذفه، كما يظهر في الصورة أدناه.

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وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، الأحد الماضي، عرض الثلاثي أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي للبيع، بسبب عدم الالتزام بالضوابط التي تمثل فلسفة واستراتيجية ثابتة للنادي.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز فى السابعة غدًا الأربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.