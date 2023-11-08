التطوير الوظيفي بجامعة حلوان: نقدم برامج تدريبية لإعداد خريجين مواكبين لطلاب العصر.. وقنديل: نعمل على تحقيق أهداف التنمية

التطوير الوظيفي بجامعة حلوان : نعمل على إعداد خريجين مواكبين لطلاب العصر

رئيس جامعة حلوان : هدفنا إعداد جيل قادر على تحقيق التنمية بالمستقبل

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل على تحقيق أهداف التنمية المجتمعية

تعمل جامعة حلوان على تقديم دورات تدريبية للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مركز التطوير الوظيفي cdc بهدف تطوير مهارات الطلاب وتعزيز ثقتهم بإنفسهم، اعدادهم لسوق العمل و متطلبات العصر الحديث

انطلقت رحلة تدريب مشروع تأهيل الطلاب لسوق العمل CAREERY في جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،لهذا العام الدراسي منذ أكتوبر ٢٠٢٢ وتم عقد الدورات التدريبية بعدد ١٥٤ دورة تدريبية بإجمالي ٦٠٧٦٣ بحضور ٣٣١٣ طالب و٣٤٥٠ وطالبة، في مجالات تنمية الذات والبحث عن وظيفة .

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد أن مشروع CAREERY يهدف إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويد الشباب بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل، هذا بالإضافة إلى اكتسابِ المعرفة والكفاءة والخبرات، حيث أن الدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة للطلاب هي عبارة عن مهارات عملية ومعرفية.

ودعا رئيس جامعة حلوان الطلاب الي ضرورة التسلح بالمهارات والجدارات المختلفة حتى يكون طلاب جامعة حلوان مؤهلين لسوق العمل، فالعمل يحتاج إلى المتميزين، والجامعة مكان للعلم ولكن إلى جانب ذلك يجب متابعة الأنشطة والدورات التدريبية لتنمية العقل والفكر.

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،لصدي البلد أن الدورات التدريبية تلعب دوراً هامَّاً وكبيراً في تنمية المهارات لدى الأشخاص، حيث تُساعد هذه الدورات في تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى تحسين المستوى الوظيفي للفرد؛ كما تهدف إلى توسيع قاعدة المعرفة لدى جميع المتدرِّبين، وتعليمهم بعض المهارات الجديدة، وتطوير قدراتهم .

وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير المركز لصدي البلد أن مشروع CAREERY يهدف لتحقيق إفادة الطلاب وثقل الطالب معرفيًا ومهاريًا، وإعداده لسوق العمل في ظل دور مركز التطوير الوظيفي CDC بتقديم دورات تدريبية للطلاب والخريجين ليكونوا على مستوى مناسب مع احتياجات سوق العمل، وتم بالفعل التحاق العديد من الطلاب والخريجين بكبرى الكيانات والشركات في التخصصات المختلفة.

وتابعت مدير مركز CDC، أن مشروع CAREERY يقدم مجموعة من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل منها دورة مهارة البحث عن وظيفة، ودورة إدارة الذات، ودورات فرق العمل ومهارات الاتصال والتواصل، ودورات اللغة الانجليزية للعمل، و محادثة اللغة الإنجليزية للعمل، وأسس مشروعك الخاص، وذلك بصورة مجانية، وتأتي الدورات التدريبية المقدمة للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل.

كما نوهت مدير امركز انه يقوم بالتدريب في الدورات التدريبية لمركز التطوير الوظيفي CDC مجموعة من المدربين المعتمدين والمعيدين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من كليات الجامعة المختلفة.

تأتي الدورات التدريبية المقدمة من مركز التطوير الوظيفي CDC للطلاب من جامعة حلوان وفقا للاحتياجات المطلوبة في سوق العمل، وتشمل دورة مهارة البحث عن وظيفة ويتعلم خلالها الطالب كيفية كتابة السيرة الذاتية وكيفية الاستعداد للمقابلة الشخصية وكيفية البحث عن وظيفة بالطرق التقليدية والطرق الإلكترونية وكيف يعد الطالب نفسه لسوق العمل، كما يقدم المشروع للطلاب دورة مهارات إدارة الذات ويتعلم فيها الطالب كيف يكتشف نفسه ويحدد نقاط القوة والضعف في شخصيته، وكيف يحدد أهدافه ويقوم بصياغتها بشكل جيد قابل للتنفيذ حتى يحقق أهدافه وكيف يخطط لمهام حياته، وكيف ينظم ويدير وقته، وكيفية التعامل مع المحيطين به في بيئة العمل.