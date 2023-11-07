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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

زينة على إنستجرام: أيام ما كنا بنتبسط.. ومتابع يحرجها: أقرأ كلامك أصدقك

زينة
زينة

أحرج متابع، الفنانة زينة بعد نشر صور لها عبر تطبيق إنستجرام، ووصف تعليقها على الصور بالمتناقض. 

 

نشرت زينة صور قديمة، على حد وصفها من زيارة لاستاد رياضي وعلقت عليها قائلة: "علي اد ما الواحد وحشته حياته الطبيعية.. على اد ما انا مش متخيلة اني ممكن ارجع كده تاني من كتر الحزن والظلم اللي شفناهم.. وحتي لو رجعت مين هايرجع الأطفال اللي راحوا، لا إله إلا الله".

 

 

واستطردت زينة: "يارب نتفاءل بك وندعوا اليك يا لطيف.. كان أول مرة ازور استاد علشان ولادي بيحبوا الكورة أيام ما كنت بنبسط". 

 

وبادرها أحد المتابعين بتعليق محرج قائلا: "أقرأ كلامك أصدقك.. أشوف صورك أستعجب". 

 

 

أعلنت الفنانة زينة تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، لجمع التبرعات وتوصيل المساعدات الغذائية لشعب فلسطين الشقيق في ظل الأزمة المريرة التي يمر بها أهالي غزة، بسبب الاحتلال الإسرائيلي، واصطحبت معها نجليها عز وزين.

 

ونشرت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام، مجموعة صور لها خلال تطوعها في جمعية الهلال الأحمر، رفقة نجليها عز وزين ولكنها أخفت وجهيهما في الصور التي نشرتها وأظهرتهما من الخلف.

 

وجهت الفنانة زينة رسالة غاضبة بعد الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على مستشفى المعمداني الأهلي بغزة.

 

وكتبت زينة عبر حسابها بموقع انستجرام : حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا كفرة يا ظلمة.. أطفال ولا عملوا أي حاجة لأي مخلوق ، كل مشكلتهم إنهم انولدوا في عالم ظالم بلا إنسانية.. هايشتكوا للي خلقهم هو الوحيد القادر علي فجركم.. يارب اسمع منهم ومنا نجّي الباقي وانتقم من المجرم القاتل…فوضنا ليك الأمر يا صاحب الأمر .

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