استعدادات مكثفة بحاسبات حلوان لامتحانات الميد تيرم

تستعد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان لعقد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2023 /2024 "الميد تيرم" لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

قال الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن امتحانات الميد ترم سوف تعقد فى الأسبوع السابع من انطلاق العام الجامعى وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى.

وأضاف أمام لـ"صدي البلد" أن الامتحانات سوف تعقد فى مقر الكلية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 11/12 /2023 وحتى يوم الخميس 15/11/2023، وتقام الامتحانات فى 89 مقرا بحوالى 1800 لجنة امتحانية.

وأجرى الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان، يرافقه الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعماد الدين سعيد أمين الكلية، جولة تفقدية بالكلية للاطمئنان على جاهزية القاعات والفصول الدراسية للاستعداد للامتحانات.

من جهتها صرحت الدكتورة منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لصدى البلد أن الكلية حرصت علي بدء الامتحانات في الاسبوع السابع تماما حسب الخريطة والخطة الدراسية وسوف تبدأ الامتحانات من الأحد 12 نوفمبر وتنتهي الخميس 15 من نفس الشهر، وأن عدد الامتحانات 80 امتحانا تشمل 37 امتحانا بالشعبة العامة و21 امتحانا لهندسة البرمجيات و22 امتحانا المعلوماتية الطبية وسوف يتم تجهيز لجان الامتحانات من البدروم الي الدور الرابع وتعطيل المحاضرات والمعامل، ويتم إعلان اللجان وأماكنها لجميع الطلاب من خلال الأكاونت الخاص بالطالب علي نظام الكلية.