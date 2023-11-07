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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد عيسى من بورصة لندن: نسعى لزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

يواصل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، لليوم الثاني على التوالي، عقد اللقاءات المهنية التي يعقدها خلال مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2023 والتي انطلقت فعالياتها أمس وتستمر حتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

عقد، وزير السياحة، اليوم، لقاءات مهنية مع مسئولي وممثلي مجموعة من منظمى الرحلات وشركات الطيران البريطانية والدولية.

كما التقى وزير السياحة، أيضاً، بمسئولي اتحاد وكلاء وشركات السياحة والسفر البريطانيةABTA"    Association of  British Travel Agent والتي تعتبر أكبر رابطة للسفر في المملكة المتحدة حيث تمثل أكثر من 1100 من وكلاء السفر ومنظمي الرحلات، كما أن هذا الاتحاد يعتبر عضو في الرابطة الأوروبية لوكلاء السفر وجمعيات منظمي الرحلات السياحية ECTAA.

وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على خطط هؤلاء منظمى الرحلات وشركات الطيران والسياحة بالنسبة للمقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة، والتعرف على مقترحاتهم لزيادة حركة السياحة الوافدة لمصر.

كما تم أيضاً مناقشة سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال السياحة في مصر، وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية للوصول إلى مستهدفات وزارة السياحة والآثار من صناعة السياحة في مصر.

وتم، أيضاً، تسليط الضوء على فرص النمو السياحي الموجودة في مصر ، حيث قام الوزير بإطلاعهم على حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة لشركاء المهنة من منظمى رحلات وشركات طيران لتنشيط حركة السياحة الوافدة إليها.

وقام أيضاً بالحديث عن فرص الاستثمار السياحي في مصر وخاصة الاستثمار الفندقي، مستعرضاً حزم الحوافز التي تقدمها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار السياحي، وحرص الوزير على حثهم على الاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.

وفي سياق متصل، واصل، أحمد عيسى، اليوم، أيضاً، لقاءاته الإعلامية التي يعقدها خلال الزيارة، حيث التقى اليوم مجموعة أخرى من ممثلي وسائل الإعلامية البريطانية والدولية منها The Independent، Monocle Magazine، إلى جانب القنوات التليفزيونية CBS News، والعربية،History Channel.

وكان قد عقد، أحمد عيسى، أمس، لقاءات إعلامية مع رويترز، والتايمز، وبلومبرج الشرق، وحوار تليفزيوني مع الإعلامي ريتشارد كويست بشبكة CNN، بالإضافة إلى عقده مؤتمر صحفي حضره العديد من ممثلي كبرى وسائل الإعلام البريطانية والدولية من صحف ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.
 

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