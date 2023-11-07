محلية النواب تكشف عن مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.



وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء وصل الى مائدة رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بالنسبة لموضوع تأخر توقيت الانتهاء من هذا القانون بسبب مراجعة بعض المسائل الفنية.