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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب تكشف عن مفاجأة بشأن التصالح في مخالفات البناء

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل جديدة عن قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن هناك تطورات جديدة في هذا الملف الذي يهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

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محلية النواب: لابد من قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء


وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن التصالح في مخالفات البناء وصل الى مائدة رئيس الجمهورية.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بالنسبة لموضوع تأخر توقيت الانتهاء من هذا القانون بسبب مراجعة بعض المسائل الفنية.

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محلية النواب: لابد من قرارات حاسمة لحل إشكاليات قانون التصالح في مخالفات البناء

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