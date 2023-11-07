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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر للألومنيوم تنفي تلقيها أي عروض للاستحواذ على حصة مؤثرة بالشركة

صدى البلد

قالت شركة مصر للألومنيوم، التابعة ل القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها لم تتلقى أي عروض رسمية أو غير رسمية للاستحواذ على حصة مؤثرة في أسهمها .

ونفت مصر للألومنيوم في بيان لها ما يتداول بأن "أبوظبي القابضة تدرس الاستحواذ على حصة مؤثرة في مصر للألومنيوم".

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يشار إلى أن مصر للألومنيوم سجلت صافي ربح بلغ 3.69 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 22.04 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.48 مليار جنيه في العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة أن زيادة الأرباح تأتي لوضح استراتيجية مرنة للتعامل مع أسعار المعدن بالسوق (تصدير - محلي) وأسعار الخامات الرئيسية والمساعدة خلال العام المالي الماضي، إضافة إلى تخفيض التكاليف والتغير في متوسط أسعار صرف العملات الأجنبية.

أسهم الشركة

و تمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 92.2% من اسهم الشركة فى حين باقى الاسهم (7.8%) مملوكة لمساهمين اخرين (بنوك وشركات تأمين وافراد) وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

شركة مصر للألومنيوم القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الاعمال العام

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