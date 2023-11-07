جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 14 ألف هدف في غزة منذ بداية الحرب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال هاجم أكثر من 14 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. ونحن نمضي قدما".

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.