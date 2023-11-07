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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا 14 ألف هدف في غزة منذ بداية الحرب

أرشيفية
أرشيفية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال هاجم أكثر من 14 ألف هدف في قطاع غزة منذ بداية الحرب.

وأضاف جيش الاحتلال: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار. ونحن نمضي قدما".

وفي وقت سابق، أفاد الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الثلاثاء، بسقوط أكثر من 13500 شهيد ومفقود منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي القطاع.

وأوضح الإعلام الحكومي في غزة، أن “هناك 4237 شهيدا من الأطفال منذ بداية العدوان الإسرائيلي”.

وأكد أن “40 ألف وحدة سكنية تعرضت للهدم الكامل حتى الآن”، لافتا إلي أن “مليون ونصف من النازحين يقيمون في مراكز الإيواء من مدارس ومستشفيات”.

جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 ألف هدف قطاع غزة الحرب على غزة حصيلة الشهداء في غزة

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