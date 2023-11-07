إبراهيم عيسى: عملية طوفان الأقصى زلزلت الكيان الصهيوني.. ولكن| فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن عملية "طوفان الأقصى" لم تكن لتحرير الشعب الفلسطيني، وهذه العملية هدفها تحرير الأسرى لدى إسرائيل ولكن الاحتلال الإسرائيلي أسر عددا كبيرا من الفلسطينيين الآن، مشددًا على أن ما تفعله حماس ليس له علاقة بالقضية أو الدفاع عن الشعب الفلسطيني.

إبراهيم عيسى:عملية "طوفان الأقصى" هي زلزلت الكيان الصهيوني

وأشار "إبراهيم عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن حماس تواجه إسرائيل من أجل مشروعها الخاص الذي هو في ذات الوقت مشروع الإخوان، وكان لابد من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي أن يكون أمامنا كل الاحتمالات وأولهم تدمير غزة، منوهًا بأن حركة حماس ليست فوق مستوى الشبهات وليست فوق أي نقد أو هجوم.

وأوضح أن عملية "طوفان الأقصى" زلزلت الكيان الصهيوني ولكنها أيضًا عملية لتصفية الحق الفلسطيني والشعب في قطاع غزة، مؤكدًا أن حماس ليست لها علاقة بالتحرر الوطني الفلسطيني.