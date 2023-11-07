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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عوض الغنام: 6 آلاف طن حجم المساعدات المصرية المقدمة لغزة حتى الآن

عوض الغنام
عوض الغنام

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز وقطاع الأخبار بالشركة المتحدة، إن أغلب المصابين الذين عبروا اليوم من معبر رفح من الأطفال المصابين بالسرطان، وهذا تطور كبير في ملف الجرحى والمصابين، وأغلب هؤلاء الأطفال نقلوا إلى المستشفيات المتخصصة للأورام.

وأضاف "الغنام"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن ذوي الأطفال قدموا الشكر والتقدير والاحترام والعرفان والوفاء للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أن هذا يعد تحولاً جديداً في نوعية المرضى الذين يصلون إلى معبر رفح.

وأشار إلى أن كل مريض يكون معه مرافق، وتُجَهَّز السيارات التي تنقل بها هذه الحالات بعد الكشف الطبي عليهم من خلال أطباء متواجدين على مدار الساعة في معبر رفح، لافتا أن حجم المساعدات المصرية المقدمة لقطاع غزة حتى الآن وصل إلى 6 آلاف طن.

وأوضح أن هناك تغيراً ملحوظاً بشأن نقل الأجانب لمعبر رفح، حيث إن هناك تقدير ما بين 500 إلى 600 شخصية أجنبية أو مزدوجة الجنسية عبرت معبر رفح.

عوض الغنام قصواء الخلالي غزة معبر رفح المتحدة

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