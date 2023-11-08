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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

"إقليدس" يكشف سر الكون.. الصور الأولى لما توقع العلماء أنه وهم لسنوات

صدى البلد

تتحقق خطوة مهمة في استكشاف الكون مع الإعلان عن نشر أول صور التقطها التلسكوب الفضائي الأوروبي "إقليدس" (Euclid) اليوم. تُظهر هذه الصور سديمًا مذهلاً يشبه رأس حصان ومجرات بعيدة لم يسبق لها أن رصدت، وتقدم أدلة غير مباشرة على وجود المادة المظلمة.

إطلاق إقليدس

ووفقا لوكالة ناسا، تم إطلاق "إقليدس" في يوليو الماضي في مهمة دولية فريدة من نوعها للكشف عن لغزين كونيين هما المادة المظلمة والطاقة المظلمة. يعمل التلسكوب على رسم خريطة لثلث السماء، والذي يضم ملياري مجرة، بهدف إنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد دقيقة للكون.

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وبعد وصول "إقليدس" إلى نقطة مراقبة على بعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، حيث يجتمع مع تلسكوب جيمس ويب، بدأ التلسكوب الفضائي الأوروبي في إرسال أولى نتائج المراقبة. تم الكشف عن هذه النتائج في المركز الأوروبي لعمليات الفضاء في دارمشتات بألمانيا يوم الثلاثاء.

من المتوقع  أن تساهم هذه البيانات في الكشف عن المزيد من المعلومات حول المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وهما جزءان رئيسيان من التركيبة الكونية والتي لا تزال تشكل تحديًا للفيزيائيين والعلماء الفلكيين.

المادة الظلمة و 1000 مجرة

في بيان صادر عن رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، يوزف أشباخر، أعرب عن إعجابه الشديد بالصور الخمس التي تم الكشف عنها في مركز عمليات الفضاء الأوروبي في دارمشتات، ألمانيا. وصف أشباخر هذه الصور بأنها مذهلة وتذكرنا بأهمية استكشاف الفضاء للكشف عن أسرار الكون.

تتضمن الصورة الأولى سديم رأس الحصان الذي يقع ضمن كوكبة أورايون القريبة، وتمثّل صورة مذهلة للتشابه الجمالي في الكون. كما تتضمن الصور الأخرى مجموعة من المجرات الحلزونية ومجرة "غير منتظمة" تثير الاهتمام.

أكثر الصور إثارة للدهشة هي صورة عنقود برشاوس، وهو تجمع بعيد يضم أكثر من ألف مجرة. وما يجعل هذه الصورة استثنائية هو اكتشاف وجود أكثر من مئة ألف مجرة إضافية في الخلفية، بعضها يقع على بعد عشرة مليارات سنة ضوئية ولم يتم رصدها من قبل.

التلسكوب الفضائي الطاقة المظلمة الكون الفلك

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