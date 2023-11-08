عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن كيفية حصول طلاب الدراسات العليا على المنح المتاحة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشفت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، إعلان هام لـ طلاب الدراسات العليا ( دبلومات - ماجستير – دكتوراة )

وأعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، يوجد ندوة حول تعريف طلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة بفرص المنح القصيرة والطويلة المدي التي يتاح لطلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق التقديم الحصول عليها عبر جامعة القاهرة .

كما توضح الندوة كيفية التقديم وشروطه، والإجابة على الأسئلة في هذا الشأن وذلك يوم الأحد الموافق ۱۲نوفمبر بدءً من الساعة الثانية حتي الثالثة عصراً بمسرح الكلية .

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ، نظمت كلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، اليوم العلمي للتعليم والتدريب الطبي، بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، وبحضور وفد الكلية الملكية برئاسة البروفيسور تيم جراهام نائب رئيس الكلية، ووكلاء كلية طب قصر العيني، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وتم عقد اجتماعا موسعا بين الدكتور الخشت والدكتور تيم جراهام لدارسة توسيع أفق التعاون، وذلك في إطار حرص الجامعة على النهوض بالتعليم المهني للأطباء وتدريبهم بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا لرؤية القيادة السياسية.

txt

خبير تربوي: يجب مراعاة استخدام أساليب تقويم وامتحانات تتناسب مع حالاتهم الصحية

txt

جامعة القاهرة: نقدم كورسات في لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم

ورحب الدكتور محمد الخشت، في مُستهل كلمته، بوفد الكلية الملكية للجراحين بأدنبره، قائلا إن نشاط كلية طب قصر العيني مع الكلية الملكية بالغ الأهمية نظرًا للمكانة الكبيرة والمرموقة لكلية الجراحين الملكية وطب القاهرة سواء على المستوى العالمي أو على المستوى المحلي.

وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن سعادته لاختيار كلية طب قصر العيني لإدارة امتحانات الزمالة للكلية، بما يعكس الثقة الكبرى في طب قصر العيني والذي يعد وريث الطب الفرعوني، مشيرًا إلى أن قصر العيني به أباطرة في الطب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن هذا اليوم العلمي يعد فرصة للنقاش حول مزيد من مجالات التعاون مع الكلية الملكية، منها عقد مزيد من الدرجات العلمية المشتركة، ودراسة أن تكون كلية طب قصر العيني مركزًا للكلية الملكية في مصر وأفريقيا والعالم العربي خاصة مع وجود جامعة جديدة وهي جامعة القاهرة الدولية أول جامعة دولية في مصر، وتقوم على درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع كليات بدول عديدة مثل أمريكا وبريطانيا والصين واليابان، وأسبانيا،وفرنسا وألمانيا مشيرا إلى أنه تم البدء بها بـ 18 برنامجًا تضمنت برنامجا لطب الفم والأسنان، وسيتم زيادة هذه البرامج العام القادم لتصبح 58 برنامجا دراسيا، وتفتح المجال أمام تعاون أكبر مع الجهات المرموقة بالعالم مثل كلية الجراحين الملكية في أدنبره.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على استمرار التعاون مع الجامعات المرموقة عالميًا مثل جامعة الكلية الملكية وغيرها من الجامعات المرموقة ذات الثقل والترتيب المتقدم في التصنيفات الدولية.

ووجه الدكتور الخشت بإعداد ميثاق اخلاقي طبي يبدأ العمل به وتدريسه كمقرر دراسى كما وجه بإعداد مواثيق أخلاقية نوعية للكليات يتم تدريسها للطلاب وتدخل ضمن المقررات الإلزامية للتخرج.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أهمية الأداء الأخلاقي مع المرضى والذي يرتبط بعلاقة الطبيب مع الله حيث يتعامل هذا الطبيب مع جسد المريض وهو ملك لله،  وطريقة تعامل الطبيب جزء من تاريخ وسمعة هذا الطبيب، كما أن الطب يكتسب مكانته من تقديم الخدمات الطبية للمريض أيًا كان، وتقديم الواجب الطبي على الوجه الأكمل، بما يؤثر على الأداء الطبي وسمعة الطبيب.

وأوضح الدكتور الخشت، أن الكلية الملكية جامعة طبية تتضمن العديد من الكليات، منها كلية العلاج عن بعد، والذي يعد من بين التخصصات التي تسعى جامعة القاهرة لتكون ضمن برامجها الدراسية كونه أصبح جزءا من الثقافة المعاصرة، بالإضافة إلى كلية الرعاية المحيطة بالجراحة، والذي يعد من التخصصات المهمة خاصة مع وجود عمليات جراحية قد يحدث بعدها بعض المشاكل، حيث إن العمليات الجراحية عامة يستلزم نجاحها رعاية طبية قبل وبعد إجرائها والمتابعة المستمرة لها.

كلية الحقوق جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا المنح الدكتور محمد الخشت الكلية الملكية للجراحين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا سليم يهنئ أزارو بالانضمام للأهلي.. منشور ألهب الجماهير وأربك الحسابات|ما القصة؟

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

رد قاس .. زوجة بيومي فؤاد تسخر من منتقدي زوجها

120 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار الذهب اليوم 

باليورو والدولار.. المركزي يحصل مبالغ ضخمة والاحتياطي يرتفع لأكبر رقم منذ 2022

الموضوع انتهى.. فتوح يصدم جماهير الزمالك وينهي اتفاقه مع هذا النادي

ضربات قوية.. المقاومة الفلسطينية تمطر تل أبيب بالصواريخ

بعد أنباء تورط حارسي الزمالك وبيراميدز| القصة الكاملة لتطبيقات المراهنات في الدوري المصري.. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

ليس ريال مدريد.. الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بدوري أبطال أوروبا 2024

أمطار رعدية وشبورة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

رئيس فنزويلا يطالب بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

استمتعوا بمباراة الزمالك.. رسالة جديدة من هاني سعيد للاعبي بيراميدز

وضع النقاط فوق الحروف.. موعد زيارة الخطيب لنادي الزمالك

تسلا تبدأ إنتاج الجيل الجديد من سيارتها الاقتصادية في ألمانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضان حسام حبيب.. شاهد أحدث ظهور لـ شيرين عبد الوهاب

برشاقة لافتة.. شيرين عبد الوهاب تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

هل ينتقل جدري القرود بالعلاقة الزوجية؟.. الإجابة صادمة

فيديو

حقيقة تورط محمد صبحي في هزيمة الزمالك مع شركة مراهنات

ارتق بنفسك من المستنقع.. رد فعل زوجة بيومي فؤاد تجاه منتقدي زوجها

بسبب إسرائيل.. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر في الشرق الأوسط «فيديوجراف»

بعد أنباء تورط حارس الزمالك.. حكم الشرع في المراهنات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ