علي الدين هلال: القضية الفلسطينية الرابح الأكبر من الحرب على غزة

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يحدث في قطاع غزة جريمة مكتملة الأركان سواء من الناحية الأخلاقية أو الدينية أو الإنسانية او القانونية، وتتم هذه الجريمة تحت مباركة الولايات المتحدة الأمريكية.



وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، الثلاثاء، أن القوى الكبرى مثل روسيا والصين لديهما صوتًا مرتفع في القضية الفلسطينية ولكن تأثيرهما محدود، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال قامت بشن الحرب على قطاع غزة منذ شهر تقريبًا، وقامت بتدمير الكثير من المباني وقتلت عشرات الآلاف من المواطنين.



ولفت إلى أن القضية الفلسطينية هي الرابح الأكبر من الحرب على قطاع غزة لعدة أسباب، خاصة أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية تراجع بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وكانت قضية مكافحة الإرهاب هي القضية الرئيسية، وكان يتم الحديث عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في حقوق المشروع بصورة بروتوكولية.



وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت تسارع في عجلة التطبيع بين دولة الاحتلال ودول الخليج، وكان هناك حديثًا من الولايات المتحدة على بدء علاقات بين تل أبيب والرياض، وبالفعل قام وزير السياحة الإسرائيلي ووزير الاتصالات بزيارة المملكة العربية السعودية، وتحدثت الولايات المتحدة عن صفقة بين البلدين.



وأشار إلى أن الحرب على قطاع غزة عرفت الشباب في العالم أجمع بالقضية الفلسطينية بصورة لم تحدث من قبل، مشيرًا إلى أن بعض اليهود في الولايات المتحدة قاموا بتنظيم مظاهرة ضخمة، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وهذا الأمر لم يحدث من قبل بهذا العدد وبهذا التكرار.

