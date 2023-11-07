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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عبرية: ضغوط أمريكية على إسرائيل بشأن الغارات الجوية على غزة

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تكثف ضغوطها على إسرائيل من أجل تخفيف حدة الغارات الجوية على غزة من أجل تقليل عدد الضحايا المدنيين في القطاع.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت نفسه، تواصل واشنطن زيادة الضغوط على تل أبيب للموافقة على وقف إطلاق النار من أجل زيادة فرص التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

وأكدت الصحيفة أنه تم نقل الرسائل إلى إسرائيل عبر عدة قنوات، سواء من البيت الأبيض أو من وزارة الخارجية أو من رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز الذي كان في إسرائيل ويتحدث مع القيادة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون كبار في إسرائيل، بحسب الصحيفة، إن الهدنة بالنسبة لها هي وقف إطلاق النار ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وأوضح المسؤولون أنه "إذا أثبتنا أن هناك اتفاقا للإفراج عن الأسرى - فسنوافق على هدنة للسماح بإخراج الأسرى".

وقال بنيامين نتنياهو في بيان ألقاه مساء اليوم من المؤتمر الذي عقد في تل أبيب: "أكرر وأوضح لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة الأسرى. لن يكون هناك دخول للوقود ولا دخول للعمال ولن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون إطلاق سراح الأسرى لدينا.
وأضاف نتنياهو أيضا في موضوع الأسرى: "لقد تحدثت مع رئيسة الصليب الأحمر وطالبتها بأن يعمل الصليب الأحمر على إطلاق سراح مختطفينا فورا، وهذا ما يفرضه القانون الدولي، كما طالبت بأن يقوموا بواجبهم بزيارة جميع الأسرى والتأكد من سلامتهم، وقد قمت بدعوة جميع السفراء الأجانب في إسرائيل، ودعوتهم إلى الانضمام إلى المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى".

كما قال وزير دفاع إسرائيل يوآف جالانت: "ستزداد الضغوط علينا، وسيكون علينا اتخاذ قرارات صعبة. بالنسبة لي، من المستحيل إيقاف هذا القتال حتى نصل إلى إنجازاته. الحرب فرضت علينا، لذلك لا يوجد توقف". "

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