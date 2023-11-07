ماري كوري.. عالمة الفيزياء التي ماتت فداء لعلمها ما قصتها؟

يصادف اليوم ذكرى ميلاد عالمة الفيزياء ماري كوري، وهي عالمة فيزياء وكيمياء بولندية، وهي أول امرأة حصلت على جائزة نوبل.

تعتبر ماري كوري شخصية بارزة في تاريخ العلم والبحث العلمي، حصلت ماري كوري على جائزتي نوبل في مجالي الفيزياء والكيمياء، وهي الوحيدة التي حققت هذا الإنجاز في مجالين مختلفين.

إستخدام الأشعة السينية في الطب

ماري كوري وزوجها بيير كوري قاموا بأبحاث مهمة في مجال العناصر المشعة. اكتشفت ماري كوري عنصري البولونيوم والراديوم وساهمت في تطوير استخدام الأشعة السينية في الطب، ومع ذلك، لم تكن ماري كوري على علم بمخاطر التعرض المفرط للعناصر المشعة والأشعة السينية.

ماري كوري

اصابتها بفقر الدم

نتيجة لأبحاثها وتجاربها، تعرضت ماري كوري وزوجها لتأثيرات الإشعاع وأصيبت بمرض فقر الدم اللاتنسجي. وفي عام 1934، توفيت ماري كوري نتيجة لتعرضها المستمر للإشعاع.

ماري كوري

رغم مأساة وفاة ماري كوري، إلا أن إرثها العلمي لا يزال حاضرًا. تم تسمية العديد من المراكز البحثية والجامعات باسمها، مثل "معهد كوري" و"جامعة بيير وماري كوري" في باريس. تعتبر ماري كوري رمزًا للمرأة العالمية القوية والمتميزة في مجال العلوم.