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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

7 سنوات على إعادة افتتاحه..متحف كوم أوشيم يضم 312 قطعة وتذكرته بـ5 جنيهات

صدى البلد

تمر فى تلك الأيام 7 سنوات على إعادة افتتاح متحف كوم أوشيم، الذى يعتبر من أهم متاحف مصر وبه قطع أثرية نادرة، إذ أُنشئ المتحف عام 1974 وكان يضم حينها القطع الأثرية التي عُثر عليها بمنطقة كوم أوشيم. ثم زادت مساحة المبنى في عام 1993 وأُلحق به دور علوي وفي فبراير عام 2006، تم غلق المتحف لتطويره قبل إعادة افتتاحه مرة أخرى في 3 نوفمبر عام 2016م، بعد تطوير شامل للمبنى والعرض المتحفي الذي استهدف ربط سكان محافظة الفيوم بمتحف كوم أوشيم عن طريق عرض موضوعات متنوعة تختص بما توارثته الأجيال من مظاهر الحياة اليومية قديمًا وحديثًا.

ويبلغ سعر تذكرة متحف كوم أوشيم للطالب المصرى "5 جنيهات" ويقع عند مدخل مدينة كرانيس الشهيرة بمحافظة الفيوم، ويحاكى سيناريو العرض المتحفى عن تاريخ محافظة الفيوم، وعادات وتقاليد قاطنيها منذ أقدم العصور، وكذلك الفكر الدينى الذى اعتنقه أهل المحافظة على مر العصور.

القطع الأثرية بالمتحف كانت مخزنة فى المخزن المتحفى بكوم أوشيم، ومخزن المتحف المصرى، إلى جانب القطع الأثرية التى كانت معروضة بالمتحف قبل إغلاقه.

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ويتكون المتحف من طابقين وعدد القطع الأثرية المعروضة به 313 قطعة أثرية من مختلف العصور التاريخية من قبل التاريخ مرورا بالعصر الفرعونى واليونانى الرومانى والإسلامى والقبطى ومن أشهر القطع الأثرية به بورتريهات الفيوم وعدد من المومياوات  وقطع من البردى وتمت إعادة تأهيل المتحف بتمويل ذاتى من وزارة الآثار، حيث شملت أعمال الترميم والتطوير، وتعلية السور الحديدى حوله بارتفاع 3 أمتار، وإنشاء أبراج حراسة، وتغيير منظومة الإضاءة وتركيب كاميرات للمراقبة، وتغيير دهانات الواجهات، وإعداد وتطوير فتارين العرض المتحفى.

ومن أهم اللوحات بالمتحف أيقونة يوسف النجار وهى لوحة خشبية عمرها 3 قرون تزين الطابق العلوى من المتحف وبها القديس يوسف النجار يحمل السيد المسيح وهو طفل، ويعتبر المتحف بمثابة نموذج بسيط وواضح لمتاحف المواقع الأثرية. 

متحف كوم أوشيم العصور التاريخية العرض المتحفي العصر الفرعوني الفكر الديني القطع الآثرية

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