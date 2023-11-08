الزمالك يصطدم ببيراميدز ومواجهات مهمة ضمن دوري أبطال أوروبا|تعرف على مباريات الأربعاء

يشهد، اليوم الأربعاء، إقامة عدة مباريات هامة وقوية سواء محليًا أو عالميًا، فمحليًا عشاق الساحرة المستدريرة على موعد مع مباراة هامة وقوية في نصف نهائي كأس مصر، حيث يواجه نادي الزمالك نادي بيراميدز في مباراة لا تقبل القسمة على إثنين.

تأتي المباراة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عاني منها نادي الزمالك خلال الفتر الماضية، والتى أدت إلى إقامة المدير الفني الكولومبي أوسوريو وتعيين معتمد جمال مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، في حين يشهد نادي بيراميدز حالة استقرار فني في ظل تواجد البرتغالي جايمي باتشيكو على رأس القيادة الفنية للفريق.

دوري أبطال أوروبا

على جانب أخر تستكمل بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-2024، منافساتها على مدار الغد الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر الجاري.

وتقام اليوم الأربعاء عددًا من المواجهات الهامة والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات من عمر مسابقة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا

نابولي ضد يونيون برلين – الساعة الـ 7:45 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية – ستاد دييجو أرماندو مارادونا.

ريال سوسيداد ضد بنفيكا – الساعة الـ 7:45 مساءً بتوقيت مصر والمملكة العربية – ملعب أنويتا.

بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – ستاد أليانز أرينا.

كوبنهاجن ضد مانشستر يونايتد – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – استاد نيا باركين.

أرسنال ضد إشبيلية – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – ملعب الإمارات.

ريال مدريد ضد سبورتنج براجا – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ستاد سانتياجو برنابيو.

آيندهوفن ضد لانس – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – ستاد فيليبس.

ريد بول سالزبورج ضد إنتر ميلان – الساعة الـ 10:00 مساءً بتوقيت مصر – ملعب ريد بول أرينا.